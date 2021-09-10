شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستبعد 10 لاعبين من القائمة الأولى للموسم الجديد.. صلاح ومكى الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المقاولون أرسل القائمة الأولية إلى اتحاد الكرة بعد رفع أسماء اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم.

ورفع المقاولون العرب أسماء 10 لاعبين من قائمته الأولية التي أرسلها إلى اتحاد الكرة، وذلك بعد قرار الجهاز الفنى بقيادة عماد النحاس بالاستغناء عن خدمات 9 لاعبين بهدف خفض معدل الأعمار داخل الفريق، بالإضافة إلى رفع اسم سيف الدين الجزيرى بعد بيعه إلى الزمالك.

وضمت قائمة المقاولون كل من:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، حسن شاهين، أحمد العربي.

في خط الظهر: محمد سمير، فاروقا نور الدين، فادى نجاح، إبراهيم عادل، خالد الحسينى، حسن الشامى، أمير عابد، باسم على.

خط الوسط: محمد مجلى، يوسف الجوهرى، أحمد كابوريا، أحمد الشيمى، عبد الله ياسين، كريم مصطفى، عبد الرحمن خالد "جبنة"، محمد حمدى زكى، أحمد داوودا، لويس إدوارد.

خط الهجوم: محمد سالم، يوسف حسن.

بينما تنازل المقاولون العرب عن خدمات 9 لاعبين وهم، إبراهيم صلاح، عبد الرحمن فاروق، عبد الوهاب إسماعيل، أحمد حسن مكي، أحمد شكري، أحمد مجدي، وسيم النغموشي، هيثم الجويني والنيجيري إيدو موسيس لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية.

ويستهدف الجهاز الفنى للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، النزول بمعدلات أعمار الفريق فى الفترة المقبلة، وقبل انطلاق الموسم المقبل، خاصة أن المقاولون يعتبر أعلى فريق في معدلات أعمار اللاعبين بالدورى العام.

وكشف محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن خطة ذئاب الجبل خلال الميركاتو الصيفى الجارى بعد الاستغناء عن 9 لاعبين من قائمة الفريق.

وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: هدفنا ضم 4 أو 5 صفقات جديدة وسنقوم بتصعيد ما لا يقل عن 5 ناشئين إلى الفريق الأول.