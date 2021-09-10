صفقات جديدة قد تتم بشرط .. كيف يفكر الأهلي في قائمته النهائية للموسم الجديد؟ (تقرير)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي قيد جميع لاعبيه في قائمه الأولى لموسم 2021-2022 والتي ستشهد بعد التغيرات لاحقاً بعد إضافة الصفقات الجديدة وبيع وإعارة بعض اللاعبين.

ووفقاً لقواعد اتحاد الكرة فإن النادي ملزم بقيد جميع اللاعبين في قائمته الأولى على أن يقيد النادي صفقاته الجديدة بدلاً من الذين شملهم الإعارة أو البيع مقابل 30 ألف لجنيه للاستبدال الواحد.

وأنهى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني إجراءات تسجيل القائمة الأولى للفريق التي شملت 29 لاعباً وهم :

محمد الشناوي وعلي لطفي وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأيمن اشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي قفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وصلاح محسن ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام.

قائمة الخمسة من تخطوا سن الشباب:

-كريم فؤاد (1999)

-عمار حمدي (1999)

-أحمد عبدالقادر (1999)

-محمد عبدالمنعم (1999)

-مصطفي شوبير (2000)

تحت السن

-حمزة علاء حارس (٢٠٠١)

-أحمد نبيل كوكا (٢٠٠١)

- العربي بدر(٢٠٠١)

-شادي رضوان (٢٠٠١)

وأعار الأهلي والتر بواليا إلى مالاتيا سبور التركي وأليو للاميان الفرنسي وأحمد ياسر ريان لألتاي سبور، وأحمد رمضان بيكهام لسموحة وتم قيدهم بسبب اللوائح حيث إن خلو القائمة الأولى من اسماءهم كان يعني اعتبارهم خارج النادي الأحمر، لذلك قام الأهلي بقديهم ثم سيقوم برفع أسمائهم السبت لقيد الصفقات الجديدة فيما فسخ عقد مروان محسن.

المهددون

ويواجه 6 لاعبون من القائمة الأولى شبح الرحيل في مقدمتهم سعد الدين سمير ورامي ربيعة وناصر ماهر ومصطفي شوبير وكريم نيدفيد ومحمد عبد المنعم حيث يملك البعض منهم عروضاً على سبيل الإعارة والبيع فيما لا توجد مشاكل بالنسبة للناشئين تحت السن الذي تقوم إدارة التعاقدات بتسويقهم وأبرزهم وليد مصطفي وأحمد السيد المعارين لغزل المحلة و شادي رضوان الذي أعير للبنك الاهلي لمدة موسمين .

واستغل الأهلي قائمة الانتظار التي استحدثتها اللجنة الثلاثية في بداية عملها وأدرجت النيجري جونيور أجايي فيها بحيث يكون على ذمة النادي ولا يشغل مكان من الخمسة المخصصين للأجانب من أجل وضع وكيل اللاعب أمام حل تسويقه أو فسخ العقد بالتراضي والتخلي عن حل تسديد قيمة عقد اللاعب النيجري بالكامل.

وعلى الرغم من تصريح أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي بإنتهاء صفقات الفريق إلا أن نجاح تسويق اللاعبين الستة من الممكن أن يفتح الباب مجدداً لعقد صفقات جديدة بعد تقييم الأمور.

وسيقوم الأهلي بقيد الصفقات الجديدة وهي حسام حسن وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في قائمة فوق السن الذي سيتم رفع منها كل من ووالتر بواليا وأليو بادجي وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها 21 سبتمبر الجاري باستاد الجيش المصري ببرج العرب في السوبر المصري .