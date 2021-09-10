يبلغ عمره 16 عام .. بايرن ميونيخ يتعاقد مع موهبة كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة أنه تعاقد مع الكرواتي الشاب بوفرو زفوناريك -16 عاما- لينضم إليه اعتبارا من الموسم المقبل.

وذكر بايرن أن لاعب خط الوسط المهاجم وقع عقدا "طويل المدى" لينضم إلى الفريق البافاري قادما من سلافن بيلوبو الكرواتي.

وسيكون اللاعب في الـ17 عاما من عمره عندما ينضم إلى بايرن ميونخ في أول يوليو 2022 .

وقال يوخن ساور مسؤول قطاع الناشئين في بايرن ميونخ إن زفوناريك قضى فترة تجريبية بقطاع الناشئين في النادي خلال الربيع، وأضاف :"لم نقتنع فقط بإمكانية تطوره الهائل، وإنما شعرنا بسعادة كبيرة لأنه قرر الانضمام إلى بايرن."

ومن ناحيته، قال زفوناريك :"بايرن واحد من أكبر وأنجح الأندية في العالم. اللعب هنا مستقبلا وارتداء هذا القميص يشعرني بالفخر. هذا يحفزني أيضا على العمل الجاد في تطوير نفسي كل يوم."

ويعد زفوناريك واحد من أهكم المواهب في كرة القدم في كرواتيا ويلعب أساسي للفريق الأول سلافن بيلوبو الكرواتي.