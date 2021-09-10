خاص.. الكاف يرشح أمين عمر وحسام طه للمشاركة في أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

وجهت لجنة الحكام بالإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف الدعوة ل31 حكم ساحة و27 حكم مساعد لحضور دورة تحضيرية للحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون والتي ستنطلق في الفترة من 9 يناير الي 6 فبراير من العام القادم .

الدورة التحضيرية ستقام في مصر خلال الفترة من 25 إلي 29 أكتوبر القادم ومن المقرر وصول الحكام للقاهرة في 24 أكتوبر لإجراء إختبارات بدنية ونظرية وفنية خلال فترة الدورة وفي حال فشل الحكم في الإختبار البدني لن يخوض الدورة النظرية والفنية وسيعود الحكم إلي بلده علي نفقته الخاصة .

ووفقا لمراسل الخليج 365 فإن الكاف طلب من الحكام التأكد من خلال الاتحاد الوطني خضوعه لاختبار كوفيد - 19 قبل 72 ساعة من السفر ، كذلك حصوله على شهادة تطعيم ضد الحمي الصفراء ، ونتيجة إختيار مسحة سلبي .

وشملت القائمة الحكم الدولي أمين عمر حكماً للساحة فقط ومحمود عاشور ومحمود البنا حكماً في غرفة تقنية الفيديو VAR ، وأحمد حسام طه مساعد للحكم في الملعب ومحمود ابوالرجال مساعد تقنية الفيديو VAR .

ويحاضر في الدورة 6 أعضاء من مجلس خبراء التحكيم في الكاف وهم : المحاضر الفني كي ليم شوينج من موريشيوس ومحاضر تقنية الفيديو VAR جيروم دامون من جنوب أفريقيا ومالاينج ديو من السنغال والمعد البدني كلا من بوبكر حناشي من تونس ومحمد حسين علي من جيبوتي وعضو مجلس الخبراء الدولي عصام عبدالفتاح من مصر .