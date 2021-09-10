موعد مباراة الأهلي والزمالك الليلة في السوبر الإفريقي لكرة اليد.. والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد، المواجهة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي، الذى يقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويدخل الزمالك اللقاء بصفته بطلاُ لأخر نسخة من بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري بعد تغلبه على سبورتنج في نهائي البطولة.

ويشارك الأهلي في المباراة بصفته وصيف بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد 2019، بعد إعتذار النجم الساحلي عن المشاركة في السوبر الإفريقي.

ويسعى الفريقان للفوز باللقب من تمثيل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي ستقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

ويقود الزمالك في هذه المباراة المدرب الأسباني أوليفير روي، كما يعول الفريق على أصحاب الخبرات لديه مثل أحمد الأحمر قائد الفريق، وكريم هنداوي العائد من الإحتراف ومحمد رمضان هتلر ويحيي الدرع ووسام سامي، بالإضافة إلى العناصر الشابة في الفريق مثل سيف الدرع الذي تعاقد معه الفريق مؤخرا وحسن قداح وخالد وليد.

ويعول الأهلي في مباراة اليوم على خبرات لاعبيه مثل إسلام حسن قائد الفريق وإبراهيم المصري والدولي التونسي أسامه الجزيري والحارس محمد عصام الطيار ولاعب الدائرة أحمد عادل، والمحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز الذي ضمه الفريق على سبيل الإعارة لخوض مباراة السوبر، ويفتقد الفريق لغياب لاعبه محسن رمضان الظهير الأيسر بالفريق.

ويبحث الزمالك عن اللقب السابع له في تاريخه، بعدما حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

بينما يبحث الأهلي عن اللقب الثاني له بعدما توج به مرة واحدة في موسم 2017.

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورتس والأهلي والزمالك