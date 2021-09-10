شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش مدرب الفراعنة الجديد.. اكتشف "فيجو" وقاد جنوب أفريقيا لكأس العالم 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعهم الممتد تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا و ضياء السيد مدربًا عامًا و محمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

ويرصد ”الخليج 365” فى التقرير التالى بعض المعلومات الهامة عن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر..

ولد كارلوس كيروش في 1 مارس 1953 في مدينة نامبولا الموزمبيقية في ذلك الوقت كانت هذه الدولة الأفريقية مستعمرة للبرتغال.

وجاءت رحلة كيروش داخل ملاعب كرة القدم قصيرة حيث لعب لمدة ست سنوات فقط (من 1968 إلى 1974) لفريق الشباب والبالغين من نامبولا وبعد ذلك قرر المشاركة في مهنة التدريب و تحقيقا لهذه الغاية و انتقل إلى أوروبا و بعد انتقاله إلى البرتغال عمل كارلوس كييروس لمدة عشر سنوات تقريباً كمدرب في فرق كرة القدم للأطفال والشباب وأنشأ برامج لتطوير هذه الرياضة.

في عام 1984 كان لديه فرصة لتولى منتخب الشباب في البرتغال و هو الذي اكتشف مثل هؤلاء النجوم العالميين المستقبليين للبرتغال مثل روي كوستا وفرناندو كوتو ولويس فيجو.

ودعا كيروش إلى منصب مدرب المنتخب الوطني البرتغالي لمدة ثلاث سنوات لكنه لم يتمكن من جلب الفريق إلى بطولة أوروبا في عام 1992 وفي عام 1994 ذهبت البرتغال إلى بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة ولكن هناك ودع من دورى المجموعات واعتبرت هذه النتيجة بمثابة الفشل وتم إقالته من منصب المدير الفني .

وتولى في عام 2000 المنتخب الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وبعد ذلك بعام أصبح مدرب منتخب جنوب أفريقيا وتحت قيادته وصل منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم 2002 ، ولكن قبل بضعة أيام من أنطلاق بطولة العالم أستقال كيروز.

وعقب مغادرة كيروش منصبه مدرب لمنتخب جنوب افريقيا توجه إلى مدينة "مانشستر يونايتد" الانجليزية حيث أصبح مساعد الأسطوري أليكس فيرجسون لمدة عام ثم أنتقل لتولى قيادة ريال مدريد الاسبانى والمرحلة الاسبانية غير ناجحة رغم كثرة النجوم في الفريق الملكى في ذلك التوقيت عقب خسارة جميع البطولات فى ذلك العام ويعود مرة أخرى إلى إنجلترا حيث واصل العمل كمساعد مع فيرجسون لمدة أربعة مواسم أخرى .