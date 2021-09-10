شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يصل بورسعيد خلال ساعات لتوقيع عقود تدريب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، مع التونسى معين الشعبانى المدير الفنى السابق للترجى التونسى على قيادة الفريق الساحلى فى الموسم المقبل، على أن يصل المدير الفنى خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع العقود بشكل رسمى.

ويمتلك معين الشعبانى سيرة ذاتية قوية، حيث حصل على دورى أبطال أفريقيا عامى 2018 و 2019 مع الترجى ويعد أصغر مدرب فى التاريخ يحقق لقب دورى أبطال أفريقيا فى سن الـ37 عاما.

وقد أرسل مسئولو المصرى تذاكر الطيران للمدرب التونسى للحضور لمدينة بورسعيد اليوم لعقد جلسة خاصة مع مجلس الإدارة وتوقيع العقود بشكل رسمى بعد مفاوضات استمرت 24 ساعة بين الطرفين كللت بالنجاح فى النهاية بعد موافقة الإدارة الخضراء على الطلبات المالية للمدير الفنى.

وحاول مجلس إدارة المصرى التعاقد مع مدير فنى يمتلك سيرة قوية وخبرات أفريقية قوية، خاصة أن الفريق مقبل على المشاركة فى الكونفيدرالية الأفريقية الموسم المقبل.