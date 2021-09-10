شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ فترة طويلة.. ميركاتو "بدون عنتر ولبلب" بين الأهلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا حل موعد الانتقالات الشتوية، وإذا بدأ الميركاتو الصيفى يجب أن تستعد لمعركة كل موسم بين الأهلى والزمالك، أو"عنتر ولبلب" بلغة سوق الصفقات، فهذا يخطف لاعبا وذاك يقنعه بالتراجع عن اتفاقه مع غريمه لتنهار خزائن الناديين أمام رغبات مسئوليهم فى رد الصاع صاعين للغريم الأزلى بحثاً عن انتصار معنوى فى حرب الصفقات بين قطبى الكرة المصرية، ورغم أن اتهامات الصفقات بين الناديين وصلت للنيابة فى بعض الأحيان وتسببت فى أحيان أخرى فى الانسحاب من البطولات المحلية، إلا أن الميركاتو الحالى شهد غياب الصدامات بين المعسكرين الأحمر والأبيض فلم تظهر الصراعات بين الناديين على خطف صفقة بعينها حتى الان.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

فيما اكتفى الزمالك بالتعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصرى البورسعيدى ومحمود شبانة لاعب أسوان مع عودة لاعبيه المعارين وهم مصطفى فتحى من سموحة ومحمد صبحى حارس الاتحاد السكندرى والمغربى محمد أوناجم من الوداد والايفوارى رزاق سيسيه من الاتحاد السكندرى.

وعاشت جماهير الكرة إثارة منقطعة النظير في الدوري بالموسم الماضى حتى حُسم في الجولات الأخيرة، والآن الأنظار تتجه نحو الموسم الجديد وما سيحدث فيه.

الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري المصري، حيث حمل اللقب في 43 نسخة عبر تاريخه، فيما يأتي الزمالك في المرتبة الثانية برصيد 13 لقبًا آخرهم الموسم المنقضي.

وتكتظ البطولة المصرية باللاعبين المميزين سواء من المحليين أو الأجانب، وليس أدل على ذلك من أنها جذبت بيرسي تاو من الدوري الإنجليزي مباشرةً ليلعب في الأهلي بالموسم الجديد.

وذكر الاتحاد في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

مباريات كأس مصر سوف تُقام أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.