شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. مودى الجارحى نجم سلة الأهلى: بحب عمرو دياب ونفسى أكون مثل أحمد زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم هو مودى الجارحى نجم كرة السلة بالنادى الأهلى.





ما هوايتك المفضلة بعيدا عن السلة؟

السفر والبلاى ستيشن

هل تحب دخول المطبخ؟

ممكن أدخل المطبخ ساعات





ما الأكلة التى تفضلها؟

الحمام

من نجمك المفضل من الممثلين؟

كريم عبد العزيز





من مطربك المفضل؟

الهضبة عمرو دياب

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

كريستيانو رونالدو

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟

عضو مجلس إدارة فى الأهلى





مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله؟

أحمد زكي الله يرحمه

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب الكاجوال أكثر