شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفنية تسابق الزمن لتمديد تعاقد ثلاثى الإسماعيلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبذل اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة جهوداً مكثفة طوال الأيام الماضية من أجل إنهاء ملف تمديد تعاقد الثلاثى شكرى نجيب وعماد حمدى ومحمد صادق، لاعبو الدراويش والذين تنتهى تعاقدهم بنهاية الموسم المقبل ويحق لهم التوقيع لأى نادى في يناير المقبل.

وحددت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى 3 فئات للصفقات الجديدة المنتظر التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وتبدأ الفئة الأولى من 4 إلى 5 ملايين جنيه، فيما تضم الفئة الثانية من 2.5 إلى 3.5 مليون جنيه بينما ستكون الفئة الثالثة من مليون إلى 2 مليون جنيه ، وهى القيمة التى تحددت وفقاً لعدم وجود سيولة مالية كبيرة بالنادى تسمح بالتعاقد مع لاعبين تفوق هذه المبالغ.

وأتم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إجراءات تمديد عقد الانجولي "أرى بابل" جناح الفريق الدولي لمدة موسمين ووقع اللاعب فى حضور مسئولو الدراويش وبناء على توصية من اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني ،وانضم اللاعب قادما من الدوري السعودي وبعد رحلة تألق عامره بالألقاب ضمن صفوف فريق أول أغسطس الأنجولي.

كما أنهي مجلس إدارة الإسماعيلى عثمان إجراءات تجديد تعاقد محمد هاشم قلب دفاع الفريق لمدة ثلاثة مواسم مقبلة.

وطالبت اللجنة الفنية بالتنسيق مع الجهاز الفني بتمديد عقد المدافع باعتباره أحد عناصر القوام الأساسي للفريق، في ظل تألقه بشكل لافت للنظر ضمن صفوف الفريق منذ تولي إيهاب جلال تدريب الفريق.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى لتلبية كافة احتياجات ومتطلبات الجهاز الفني، سعيا لاستعادة مسار الفريق نحو المنافسه وحصد الألقاب فى الموسم المقبل.