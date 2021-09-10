الامارات | ترتيب منتخبات أميركا الجنوبية في تصفيات كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب منتخبات أميركا الجنوبية في تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل المنتخب البرازيلي حصد العلامة الكاملة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، وتغلب على ضيفه منتخب بيرو 2 / صفر الخميس على ملعب "أرينا بيرنامبوكو" بمدينة ريسيفي.

وحقق المنتخب البرازيلي بذلك الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن في التصفيات رافعا رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 69 هدفا، وذلك في نفس اليوم الذي سجل فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب للفوز على نظيره البوليفي 3 / صفر، وقد حطم ميسي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) برصيد 79 هدفا.

ترتيب المنتخبات

1. البرازيل: 24 نقطة

2. الارجنتين: 18

3. الاوروغواي: 15

4. الاكوادور: 13

5. كولومبيا: 13

6. الباراغواي: 11

7. البيرو: 8

8. تشيلي: 7

9. بوليفيا: 6

10. فنزويلا: 4

ملاحظة: يتأهل أول أربعة منتخبات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم. يخوض الخامس ملحقا دوليا.

نتائج الأمس

كولومبيا - تشيلي 3 - 1

الباراغواي - فنزويلا 2 - 1

الاوروغواي - الاكوادور 1 - 0

الارجنتين - بوليفيا 3 - 0

البرازيل - البيرو 2 - 0

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