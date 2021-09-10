الامارات | خسارة أولى لفريق الثورة السوري في سلة الأندية العربية للسيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة أولى لفريق الثورة السوري في سلة الأندية العربية للسيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألحق صاحب الضيافة نادي فحيص الأردني، الخسارة الأولى بفريق الثورة السوري، في البطولة العربية لكرة السلة لأندية السيدات، المقامة حالياً في العاصمة الأردنية عمان، عقب الفوز الصعب الذي حققته الاردنيات بفارق نقطتين وبنتيجة "82-80"، في مباراة لختام الدور الأول من البطولة.

ورغم خسارة سيدات الثورة، إلا أن الفريق السوري، نجح في الحفاظ على صدارة الترتيب العام برصيد سبعة نقاط، والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن حقق في مشواره بالدور التمهيدي ثلاثة انتصارات متتالية.

وينتظر الثورة السوري الأحد المقبل في المربع الذهبي، تحديد هوية باقي المتأهلين في ختام الدور التمهيدي الذي يسدل الستار عنه مساء اليوم، ويشهد في مواجهته الأولى لقاء وصيف الترتيب العام "بيروت اللبناني" برصيد خمسة نقاط أمام متذيل الترتيب "رياضة المرأة القطرية" الباحثات عن انتصارهن الأول في البطولة، على أن تتبع بلقاء قمة السلة النسائية الأردنية، الذي يجمع سيدات الفحيص صاحبات المركز الثالث ورصيد الخمسة نقاط، أمام الأرثوذكسي رابع الترتيب برصيد أربعة نقاط.

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