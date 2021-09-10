شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم الأهلى الموسم المقبل.. مهاجم صريح و3 لاعبين قادرون على هذا المركز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقلص عدد مهاجمى النادى الأهلى في الموسم المقبل، إلى 3 لاعبين فقط بالإضافة إلى قدرات بعض اللاعبين للعب في هذا المركز حسب احتياجات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى.

ورحل عن صفوف الأهلى في مركز المهاجم 3 لاعبين هم كل من الكونغولى والتر بواليا الذى رحل إلى الدورى التركى، وأحمد ياسر ريان إلى نفس الدورى، قبل أن يستغنى رسميا عن مروان محسن بشكل مجانى.

شكل هجوم الأهلى

واًصبح هجوم الاهلى في الموسم المقبل يضم كلا من حسام حسن القادم من سموحة بالإضافة إلى محمد شريف هداف الفريق في الموسم الماضى، وصلاح محسن الذى يجيد في هذا المركز.

مهاجم صريح

وبالنظر إلى قائمة الأهلى سنجد أنه لا يوجد بها أي رأس حربة صريح سوى حسام حسن الصفقة الجديدة، والذى يجيد في هذا المركز بعد رحيل الثلاثى والتر بواليا ومروان محين وأحمد حسن ريان.

3 لاعبين قادرون على مركز الهجوم

في المقابل، يملك موسيمانى 3 لاعبين قادرين على اللعب في هذا المركز، وأبرزهم محمد شريف هداف الدورى الموسم الماضى الذى نجح في إحراز 21 هدفا خلال البطولة، بجانب صلاح محسن الذى كان البديل السحرى لموسيمانى، بعدما نجح في تغيير نتائج المباريات في الكثير من المباريات.

ويد الجنوب أفريقى بيرسى تاو اللاعب الثالث القادر على اللعب في هذا المركز بسبب مرونته وسرعته القوية والتي تمكنه من الوصول إلى مرمى المنافسين بشكل سريع، كما لعب في هذا المركز خلال فترة احترافه في الدورى البلجيكى.