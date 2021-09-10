شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أحمد ياسر ريان تؤازر نجم الأهلى في تركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ياسر ريان نجم الأهلى الأسبق، على اصطحاب زوجته وابنتيه في زيارة إلى تركيا لقضاء بعض الوقت مع نجله أحمد ريان لاعب الأهلى المعار إلى ألتاى التركى.

ونشر أحمد ياسر ريان صورة عبر حسابه الشخصى على فيس بوك جمعته بأسرته في تركيا.



احمد ريان

وأعرب ياسر ريان، نجم الأهلي الأسبق، ووالد أحمد ياسر ريان، لاعب الأهلي المعار إلى ألتاي التركي، عن سعادته الكبيرة بتألق نجله مع فريقه الجديد وتسجيله هدفا في أول ظهور له مع فريقه.

وقال ياسر ريان، في تصريحات عبر برنامج "جمهور الثالثة": أشكر إدارة الأهلي وسيراميكا على منح الفرصة لأحمد ياسر ريان للاحتراف، وأشكر ضياء السيد على مجهوده مع نجلى، وأشكر أحمد مجاهد على إرسال البطاقة الدولية بشكل استثنائى لعدم وجود فترة قيد.

وأضاف: أحمد ابن النادي الأهلي وعندما يعود سيعود على الأهلى، ولكن هذه خطوة كنت أتمناها له وستفيد المنتخب، والبداية اليوم كانت مميزة، وسجل هدفا من أفضل أهدافه حتى التى سجلها في الدوري المصري.

وتابع: أحمد لديه طموح ويريد الوصول لأعلى شيء، وطموحه لا يتوقف على الدوري التركي، ولكن ينظر إلى أعلى من ذلك، وأتمنى أن يكون له دور كبير مع المنتخب، وهو مجتهد ظهر بشكل جيد مع الجونة وسيراميكا.

واختتم: موسيماني قال إن نسبة مشاركة أحمد ريان لن تكون مائة بالمائة، ولو أمامه فرصة احتراف لن أقف أمامه.