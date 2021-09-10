شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك عينه على النجمة الـ 7 للسوبر الأفريقى لليد.. والأهلى يسعى للتتويج الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق كرة اليد بنادى الزمالك عن التتويج بالسوبر الأفريقى للمرة السابعة فى تاريخه، وذلك فى المواجهة المرتقبة أمام غريمه التقليدى الأهلى المحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وحصل فريق الزمالك على لقب السوبر الأفريقى لكرة اليد، 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019

بينما يبحث فريق الأهلى عن الفوز الثانى له بالسوبر الأفريقى بالتاريخ ، حيث توج الأهلى باللقب مرة واحدة من قبل عام 2017 .

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.