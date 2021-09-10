شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. متعب يروى تفاصيل إصابة فراعنة 2010 بأنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن واقعة غريبة أخرجها القناص للعلن لأول مرة، وحدثت خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى أنجولا عام 2010.

وأكد العمدة، أن المنتخب المصرى واجه أصعب الظروف التي يمكن أن يمر بها أى منتخب فى العالم، خلال فترة التألق التى لم تتكرر منذ ذلك الوقت بوصول الفراعنة للمركز التاسع بتصنيف الفيفا.

وقال متعب، خلال تصريحات تليفزيونية، "قبل البطولة، سافر الكابتن عبد الظاهر السقا زميلنا إلى تركيا لكي يرى ابنته التي كانت تعيش هناك حيث علم أنها مريضة، وعندما عاد كان يبدو وأنه أخذ العدوى منها".

وأضاف: "كنا في البداية نظن أنها دور برد عادي ولما ذهبنا أنجولا استقر عبد الظاهر في غرفة وحده لكن زميلنا حسني عبد ربه ذهب إلى غرفته وزاره، وكان حسني يعيش معي في نفس الغرفة، ولما أصيب بالمرض لم أستطع تركه في الغرفة وحده خشية اشتداد المرض عليه".

وزاد: "وكانت درجة حرارته 40 ثم انتقل لي المرض، ولم نكن نعلم السبب وبعدها اكتشفنا أننا أصبنا بإنفلونزا الخنازير وانتقل المرض إلى ما لا يقل عن 15 لاعبًا من المنتخب".

وتابع متعب الحراس حديثه قائلًا: "لعبنا الدور الأول من البطولة كاملًا وفريقنا مصاب بالمرض، أول مباراة أصيب عبد الظاهر السقا، ثاني مباراة أصبت أنا وحسني عبد ربه ثم بعدها لاعبان آخران حتى حصلنا على مصل التامي فلو وتم عزلنا عن بقية الناس وكنّا ننزل إلى المباراة مرتدين الماسكات حتى لا تنتشر العدوى أكثر".

وأنهى: "في نهائي البطولة كنا لا نملك سوى 13 لاعبًا فقط والبقية مصابون وكنت مصابًا بمزق في العضلة الخلفية، واتصلت بطبيب الأهلي، وأبلغته بما أشعر به، فقال لي: نهائي أمم أفريقيا لا يأتي كل يوم، شارك حتى لو تفاقمت إصابتك، ولعبت في المباراة لمدة 20 دقيقة بينما أنا مصاب بمزق في العضلة الخلفية وبعد انتهاء البطولة بقيت لمدة شهر أحاول التعافي من الإصابة".