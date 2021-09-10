شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يطالب الأهلى بنسبة 15% من قيمة إعارة مصطفى البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولى الإنتاج الحربى من نظرائهم فى الأهلى الحصول على نسبة 15% من إعارة مصطفى البدرى لصفوف فيوتشر إف سى وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين، حيث وافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر اف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات قادما من الإنتاج الحربى مقابل 7 ملايين جنيه.

وكان أمير توفيق قد أعلن عن تعاقد الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري، مهاجم فريق الإنتاج الحربي لمدة خمس سنوات قادمة، ثم إعارته خلال الفترة الحالية، موضحا أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقًا لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط. وأوضح أن الساعات الماضية شهدت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسئولي الإنتاج الحربي، في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف مصدر في الإنتاج الحربي، عن أن ناديه سيحصل على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة مصطفي البدري المنتقل حديثاًَ للنادى الأهلى، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حرصنا على وضع بند فى عقد بيع مصطفى البدرى للأهلى يتيح لنا الحصول على نسبة 15% من عائد بيع أو إعارة اللاعب لأى نادٍ آخر حتى نستفيد مستقبلا من أى خطوة للاعب".

وأضاف المصدر، "أرسل النادى الأهلى صباح اليوم الشيكات الخاصة بصفقة مصطفى البدرى، وبدورنا أرسلنا للقلعة الحمراء الاستغناء الرسمى للاعب ليبدأ رحلته مع ناديه الجديد".