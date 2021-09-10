شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام سابع صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى، ويحمل كريم عمير الجنسية المصرية والفرنسية، ولعب للعديد من الأندية فى فرنسا ويشغل مركز صانع الألعاب.

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 6 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين

ويستعد الطلائع لمواجهة الاهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.