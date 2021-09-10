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شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام سابع صفقاته الصيفية بالتعاقد مع كريم عمير لاعب بوردو الفرنسى لمدة ثلاثة مواسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى، ويحمل كريم عمير الجنسية المصرية والفرنسية، ولعب للعديد من الأندية فى فرنسا ويشغل مركز صانع الألعاب.
وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع 6 صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى، وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الأربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الإنتاج الحربى لمدة موسمين بجانب التعاقد مع التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين
ويستعد الطلائع لمواجهة الاهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.
وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.
وتلقى طلائع الجيش خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بتحديد موعد لقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام الأهلى يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد برج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.
وكشف خطاب اتحاد الكرة المصرى أيضا عن لائحة المباراة مؤكدًا أنه حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى يلعب وقت إضافى مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا انتهى الوقت الإضافى بالتعادل أيضا تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز باللقب.
وشدد الخطاب أيضا على ارتداء الأهلى بطل دورى 2019-2020 زيه الأصلى على أن يرتدى طلائع الجيش ثانى كأس مصر موسم 2019-2020 زيه الاحتياطي.