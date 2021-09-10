شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نادى المائة ومفاوضات الزمالك.. عبد الله السعيد يستلهم رحلة جمال عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن عبد الله السعيد نجم بيراميدز الحالى والأهلى السابق اختار أن يسير على نهج جمال عبد الحميد نجم الأهلى والزمالك السابق في تحقيق الإنجازات الشخصية عقب الخروج من بوابة القلعة الحمراء وتسجيل مجد شخصى لا ينسى في ذاكرة الكرة المصرية وكذلك يفتش عن الاعتزال بقميص الزمالك، فلقد غاب جمال عبد الحميد عن الملاعب موسم 82-1983 للإصابة بعد استغناء الأهلي عنه والتقطه أحمد رفعت مدرب الزمالك، ليبدأ في كتابه تاريخ جديد له مع ناديه الجديد عبر 10 مواسم متتالية.

سجل جمال عبد الحميد بقميص الزمالك 96 هدفا عبر 232 مباراة، ليحل خلفا للعندليب عبد الحليم على والمعلم حسن شحاته في صدارة هدافي الزمالك في العقود الست الاخيرة.

كما سجل "عبد الحميد" 73 هدفا في الدوري يأتي بهم في المركز الرابع في قائمة هدافي الزمالك خلف عبدالحليم علي، وعلي خليل، وحسن شحاته متفوقا على حمادة امام بهدف، سجلهم في 188 مباراة.

وأصبح خامس من يسجل 100 هدف في تاريخ الدوري، عندما سجل هدفا في شباك الإسماعيلي في الدور الثاني 1992/1993، برصيد 101 هدفا في 279 مباراة في الدوري.

وحقق مع الزمالك 9 ألقاب، لتصل ألقابه إلي 17 ، منها 4 دوري بقميص الزمالك مواسم"1984، 1988،1992،1993".

كما حقق لقب كأس مصر مرة واحدة عام 1988، ليصل إلي 3 ألقاب، وتوج بطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات "1984، 1986، 1993" ليكون أول لاعب يحقق 4 دوري أبطال أفريقيا، وحقق لقب الأفروأسيوي عام 1988.

وحصل جمال عبد الحميد على لقب هداف الدوري موسم 87/ 1988 برصيد 10 أهداف متفوقا على العميد حسام حسن.

وعلى نفس الوتيرة نجح عبد الله السعيد نجم بيراميدز بعد خروجه من القلعة الحمراء في تسجيل إسمه بحروف من ذهب في ذاكرة الكرة المصرية بإقتحامه نادى المائة هدف ، والسعيد هو ثامن أكثر من سجل أهدافا في تاريخ الدوري، بعد حسن الشاذلي (173 هدفا) وحسام حسن (168) والسيد الضظوي (127) ومصطفى رياض (122) ومحمود الخطيب (109) وأحمد الكاس (107) ومحمد أبو تريكة (106).

كما يحاول مسئولى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب ،ضم عبد الله السعيد قائد بيراميدز ، خلال الساعات القليلة المقبلة ، حيث هناك محاولات بين إدارة القلعة البيضاء وإدارة بيراميدز لتخفيض القيمة المالية المطلوبة لضم اللاعب بعدما طلب مسئولى النادى السماوى الحصول على 30 مليون جنيه للموافقة لبيع اللاعب.

ويرغب عبد الله السعيد فى إنهاء حياته الكروية داخل جدران القلعة البيضاء والاعتزال بالقميص الأبيض فى ظل استحالة عودته للأهلى ، وفى الموسم المنقضى شارك عبد الله السعيد فى 35 مباراة مع بيراميدز من بينهم 26 مباراة فى الدورى الممتاز، أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

فيما شارك فى 9 مباريات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية أحرز خلالهم 3 أهداف وتلقى إنذارا.