شكرا لقرائتكم خبر عن بيان وتنازل ووداع.. كيف أنهى الأهلى علاقته بمروان محسن من الباب الكبير؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على إنهاء علاقته مع لاعبه مروان محسن بصورة طيبة نالت تقدير وثناء من المهاجم الذى كان يتمسك بالبقاء فى القلعة الحمراء وتفعيل تعاقده الجديد مع النادى الذى يستمر لثلاثة سنوات مقبلة إلا أن الجلسة التى عقدها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة معه دفعته على الموافقة على الرحيل، ويرى مسئولو الأهلى أن اللاعب تعرض لضغوط وانتقادات جماهيرية لاذعة كادت تقضى على مستقبله الكروى وأن استمراره لن يكون فى صالح الفريق لاسيما بعد قرار الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بالاستغناء عن جهوده.

كما حرص الأهلى على إصدار بيان يعلن فيه نهاية علاقته بمروان محسن بشكل مرضى للاعب الذى قضى فيه خمسة سنوات منذ التعاقد معه فى 2016 من الاسماعيلى وجان نص البيان :"أعلن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، عن توجيه الشكر إلى مروان محسن، مهاجم الفريق، عن الفترة التى قضاها مع الفريق، وكان خلالها نموذجًا للالتزام والانضباط ، وعقد مدير الكرة جلسة مع اللاعب، أكد له خلالها تقدير النادى لما قدمه طوال الفترة الماضية، وأنه تقديرًا لهذا الإخلاص من جانبه فإن النادى يترك له حرية الانتقال إلى أى نادٍ آخر دون حصول الأهلى على أى مقابل وأشار عبد الحفيظ إلى أن مروان محسن من اللاعبين الذين لهم مكانة خاصة لدى الأهلى وإدارته، ويستحق كل التقدير، وسيبقى واحدًا من أبناء النادي".

وأكد الأهلى، الموافقة على رحيله مروان محسن بصورة مجانية لمنح اللاعب فرصة الانتقال لنادى أخر ، كما حرص اللاعبين والجهاز الفنى على وداع المهاجم بصورة طيبة.

واجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.