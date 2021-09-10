شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب تمنع الزمالك من التعاقد مع مروان محسن بعد رحيله عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء قرار النادي الأهلي، بالاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء ليفتح باب التساؤل حول حقيقة وجود مفاوضات بين مروان محسن والزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية فى ظل بحث الفارس الأبيض عن مهاجم لتدعيم خط الهجوم الزملكاوى بالموسم الجديد.

وتلوح فى الأفق ثلاثة أسباب تمنع مروان محسن من إرتداء القميص الأبيض بالموسم الجديد يأتى على رأسها الغضب الجماهيرى العارم الذى ينتظر إدارة الزمالك حال اتخاذ هذا القرار، لاسيما فى ظل تراجع المستوى الفنى للاعب الذى كان فى بؤرة الغضب الأهلاوى طوال فترة وجوده بالقلعة الحمراء بسبب ندرة أهدافه، فيما يعد الراتب الذى سيطلبه مروان محسن كبيراً ولن يوافق عليه مسئولى القلعة البيضاء، وأخيراً رغبة مروان محسن نفسه فى الابتعاد عن الأندية الجماهيرية وتفضيله اللعب لأندية الشركات للإبتعاد عن الضغوط الجماهيرية ضمن خطة سعيه لإستعادة مستواه الفنى والبدنى.

واجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.