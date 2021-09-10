شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمم اتفاقه مع حمدى النقاز والإعلان عن الصفقة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن النادى الأبيض أتم اتفاقه مع التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والترجى التونسي، حول عودته إلى قلعة ميت عقبة، بعد سلسلة من المفاوضات شهدتها الفترة الماضية حول الاتفاق بين الطرفين شهدت الاتفاق عن حجم مقدم عقد اللاعب وتنازله عن القضية التى رفعها ضد النادى إلى جانب عدة أمور فى هذا الشأن، وأوضح المصدر ذاته أن الزمالك ينوى الإعلان عن الصفقة خلال الـ 24 ساعة.

وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الزمالك كل تركيزها فى الوقت الحالى ينصب على السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى سيجمع الزمالك مع الأهلى ودعم الفريق من أجل تحقيق لقب البطولة فى اللقاء الذى سيجمع بين الفريقان فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وشدد المصدر ذاته أن جميع الأمور قد تم الاتفاق عليها فى صفقة عودة النقاز بين الطرفين وينقصها فقط الإعلان الرسمى.

حمدى النقاز انضم إلى نادى الزمالك قبل فى موسم 2017/2018، قادمًا من صفوف النجم الساحلى التونسى، حيث شارك النقاز فى 63 لقاء مع الفريق الأبيض صنع خلالهم 9 أهداف ولم يسجل أى أهداف، وبعد فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، انضم النقاز إلى فريق سودوفا بالدورى الليتوانى، لكنه لم يشارك سوى فى مباراة واحدة، قبل أن يعود إلى الدورى التونسى عبر بوابة الترجى، ليشارك فى 34 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع 3 أهداف أخرى.

فيما بدأ حمدى النقاز مسيرته الكروية فى فريق النجم الساحلى، حيث شارك فى 109 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف وصنع 16 هدفاً آخر، وتعتبر هى الفترة الأفضل فى مسيرة الدولى التونسى، وتبلغ القيمة التسويقية للنقاز 800 ألف يورو، وخلال مسيرته الكروية حصد حمدى النقاز بطولة كأس مصر مع الزمالك مرتين، وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرتين بواقع مرة مع الزمالك وأخرى مع النجم الساحلى، كما توج بكأس تونس 3 مرات مع النجم الساحلى، بالإضافة إلى تتويجه بالدورى التونسى مرتين بواقع مرة مع النجم وأخرى مع الترجى، وبذلك يبلغ مجموع ألقابه 9 ألقاب.