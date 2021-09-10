شكرا لقرائتكم خبر عن الدوافع مختلفة والهدف واحد.. كيف ينظر الأهلي والزمالك للسوبر الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الترقب تسيطر على جمهور القطبين لمواجهة الأهلي والزمالك قبل مواجهة قمة السوبر الأفريقى المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

ويرصد الخليج 365 دوافع القطبين فى هذه المواجهة والتى جاءت مختلفة تماما وإن كان الهدف بينهما واحدا وهو تحقيق الفوز وحصد اللقب:

1- يسعى فريق الزمالك إلى التتويج باللقب السابع فى تاريخه، حيث حصل على اللقب 6 مرات من قبل فى أعوام 2002 ، 2010 ، 2011 ، 2012 ، 2018، 2019.

2- يطمح فريق الزمالك فى تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد الفوز على الأهلى فى أخر نسختين من السوبر الأفريقى عامى 2018 و2019.



3- يسعى نادى الزمالك للتأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

1- يسعى الأهلى إلى حصد اللقب الثانى فى تاريخه ، خاصة أنه سبق و توج بهذه البطولة مرة واحدة من قبل موسم 2017 .

2- يطمح الأهلى فى رد اعتباره أمام الزمالك وتحقيق الفوز فى هذه النسخة لحصد لقب السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخه .

3- لا يختلف دافع الأهلى عن الزمالك فى التأهل إلى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.