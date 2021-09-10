الزمالك VS الأهلى فى السوبر الأفريقى لليد.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تسيطر حالة من الترقب على جمهور القطبين لمواجهة الأهلي والزمالك قبل مواجهة قمة السوبر الأفريقى المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



الزمالك VS الأهلى فى السوبر الأفريقى لليد

تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس وقناة الزمالك.

وقام الأهلى بتدعيم صفوفه بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز»، بينما اكتفى الزمالك بالصفقات التى أبرمها للإستعداد للموسم الجديد، وهم الثلاثى سيف الدرع قادما من هليوبوليس ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج وكريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة إحتراف أوروبى.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين، حيث يقام اللقاء بدون جماهير.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.