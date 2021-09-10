شكرا لقرائتكم خبر عن الإسبانى روى يبحث عن البطولة الأولى مع يد الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الإسبانى أوليفر روى المدير الفنى لفريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن تحقيق أول فوز له ببطولة مع الأبيض فى مواجهة السوبر الأفريقى المقرر لها السابعة مساء اليوم الجمعة أمام الأهلى على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر ، حيث أنه تم تعيينه عقب إنتهاء الموسم المنقضى خلفا للكونكورد حسن زكى.

بينما يطمح المخضرم طارق محروس المدير الفنى لفريق الأهلى فى كسب ثقة الجماهير، خاصة فى ظل الهجوم على أداء الفريق فى بطولة الكؤوس الأفريقية بالرغن من حصد اللقب على حساب وداد سمارة المغربى بالمغرب التى إختتمت مؤخرا .

وتم اخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك.