شكرا لقرائتكم خبر عن من أسمنت أسيوط لدوريات أوروبا.. رحلة عمرو طارق من الدورى الأمريكى إلى الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد عمرو طارق مدافع نيويورك ريد بولز الأمريكى السابق ، إلى الدورى المصرى عبر بوابات نادى الجونة، بعدما انضم خلال الميركاتو الجارى إلى الفريق الساحلى.

بداية عمرو طارق في أسمنت أسيوط

بدأ عمرو طارق لعب كرة القدم في قطاع ناشئين نادي أسمنت أسيوط، ثم لعب لنادي إنبي في صفوف الشباب لعام واحد قبل الاحتراف بالخارج، ثم انضم إليهم في عام 2016 لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، وذلك بعد فسخ تعاقده مع نادي الإسماعيلي.

عمرو طارق ومسيرة الاحتراف

وفي عام 2010 احترف إلى نادي ماجديبورج الألماني وانضم لقطاع الناشئين تحت 19 سنة شارك معهم في 22 مباراة سجل خلالها 6 أهداف، وانضم أيضًا لفريق الرديف شارك معه في مباراتين خلال عام 2011، ولم يسجل له أهداف، ثم انتقل إلى فريق الرديف لنادي فرايبورج في صفقة انتقال حر، وشارك مع النادي في 15 مباراة، ولم يسجل له أهداف.

عمرو طارق ورحلة بين الأندية المصرية والأوروبية

عاد عمرو طارق إلى بوابة الدوري المصري مرة أخرى عن طريق نادي الجونة، وشارك معه في 47 منهم 45 مباراة بالدوري واثنتان بالكأس، ثم لفت أنظار ريال بيتيس الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الإسباني وقتها، وفي صيف 2015 اجتاز عمرو طارق الفحص الطبي بنجاح تمهيدا لانضمامه للفريق، وتم الإعلان عن الصفقة رسميا في نفس اليوم، وأصبح أول لاعب مصري يلعب في صفوف ريال بيتيس وثاني مصري بشكل عام ينضم للدوري الإسباني، ولكنه لم يشارك مع الفريق في أي مباراة، ثم أعير إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، وفي يونيو 2016 أعلن النادي إنهاء تعاقده مع اللاعب بالتراضي، حسب بيان أصدره على موقعه الرسمي.

بعد يومين من إنهاء تعاقده بالتراضي مع ريال بيتيس، عاد عمرو طارق إلى مصر وتعاقد مع نادي الإسماعيلي في 15 يونيو 2016 لمدة 4 مواسم في صفقة انتقال حر، ولكن تم فسخ العقد بعد 33 يومًا فقط من ضمه، واستطاع نادي إنبي الحصول على توقيع عمرو طارق لمدة ثلاث سنوات.

وواصل عمر طارق رحلته مع الكرة وانتقل إلى وادي دجلة، ثم إلى أورلاند سيتي الأمريكي على سبيل الإعارة حتى استقر بنادي ريد بولز الأمريكي حاليا، والذي بدأ معه الموسم الحالي من أسبوعين تقريبا.

وشارك عمرو طارق في مباراة واحدة لفريقه نيويورك ريد بولز الأمريكي من أصل مباراتين خاضهما الفريق في الموسم الحالي، واستطاع أن يقود فريقه لفوز بهدفين نظيفين على حساب شيكاغو فاير وقام المدافع الشاب بلمس الكرة 86 مرة، واستطاع أن يقدم واحدة من البدايات القوية في الموسم الحالي للمحترفين المصريين.

عمرو طارق ينضم إلى شقيقه

من المرتقب أن يشهد الدورى المصرى حدثاً فريداً في الموسم المقبل، بعدما انضم الشقيقان عمرو وكريم طارق إلى فريق الجونة في الميركاتو الجارى، حيث كان الجونة قد حصل على خدمات كريم طارق قادماً من إنبي قبل ضم شقيقه من نيويورك ريد بولز الأمريكي.