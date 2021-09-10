6 مهددون بالرحيل .. كيف يفكر الزمالك في قائمته النهائية بعد قيد الجميع في الأولى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن نادي النادي قيد جميع لاعبيه في قائمه الأولى لموسم 2021-2022 والتي ستشهد بعد التغيرات لاحقاً بعد إضافة الصفقات الجديدة وبيع وإعارة بعض اللاعبين

ووفقاً لقواعد اتحاد الكرة فإن النادي ملزم بقيد جميع اللاعبين في قائمته الأولى على أن يقيد النادي صفقاته الجديدة بدلاً من الذين شملهم الإعارة أو البيع مقابل 30 ألف لجنيه للاستبدال الواحد.

وقيد الزمالك 29 لاعباً فوق السن و5 من قائمة الذي تخطوا السن بالإضافة لتحديده عدد من الناشئين الذين تم تصعيدهم للفريق الأول بناء على رغبة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد، محمود عبد الرحيم جنش، ، محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، حازم إمام، أحمد عيد ، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي، احمد فتوح، عبدالله جمعة.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبدالعزيز، محمد أشرف روقا، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، مصطفى فتحي، محمد أوناجم، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، شيكابالا، رزاق سيسيه، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، مروان حمدي، عمر السعيد.

قائمة الخمسة مواليد ٩٩

-احمد زكي

-سيف جعفر

-يوسف اسامة

-سيد نيمار

-حمدي علاء



تحت السن

-السيد عطية حارس (٢٠٠١)

-حسام عبد المجيد (٢٠٠١)

-محمد حسام بيسو (٢٠٠١)

-حاتم سكر (٢٠٠١)

- ياسين مرعي (٢٠٠١)

-حسام أشرف (٢٠٠١)

المهددون

ويملك 6 لاعبين من القائمة المرسلة عروضاً للرحيل ويرتبط رحيل بعضهم بإجراء صفقات في نفس مراكزهم باستثناء مركز المرمى حيث اقترب الحارس محمود عبد الرحيم جنش من الرحيل ولن يتعاقد الأبيض مع أى لاعبين في هذا المركز.

ويرتبط بقاء أحمد عيد الظهير الأيمن بالموقف النهائي من حمدي النقاز ففي حالة التعاقد مع التونسي سيخرج الأول للإعارة وهو نفس وضع محمو عبد العزيز زيزو حيث سيخرج من الفريق في حالة نجاح المفاوضات مع مهند لاشين لاعب وسط طلائع الجيش ومحمد أشرف روقة الذي سيرحل مع نجاح التعاقد مع عبد الله السعيد فيما يتأهب الأبيض للموافقة على رحيل مصطفي فتحي.

وتعاقد الزمالك مع عمر كمال عبد الواحد في صفقة انتقال حر والمدافع محمد شبانة من نادي أسوان وسيتم قيد أحدهما الأيام القادمة في المكان المتبقى في على أن يكون الأخر بدلاً من جنش .