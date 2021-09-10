مصدر لمصراوي: الأهلي يدرس تعديل عقدي أليو ديانج والشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر داخل الأهلي، أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب يدرس تعديل عقد الدولي المالي اليو ديانج من الناحية المادية.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة لمصراوي، إن تلك الخطوة من جانب إدارة الأهلي تأتي لتعويض اللاعب عن عدم احترافه في جالاتا سراي التركي والاستمرار مع الأهلي.

وأوضح، أن أليو ديانج كان سيحصل على مقابل مادي في موسم الإعارة ضعف ما يتقاضاه من الأهلي حاليا لذلك يحرص الأهلي على تعويضه.

وأشار إلى أن اليو ديانج مرتبط بعقد مدته 5 مواسم مع الأهلي بعد أن قام بتمديد عقده في يناير الماضي.

وأكد أنه في حال تعديل عقد ديانج سيكون مع بداية الموسم القادم، ولا يزال الأمر في محل نقاش داخل لجنة التخطيط.

وتابع:" قد يتم تفعيل تعديل عقد ديانج وترضيته لاقناعه بعدم التفكير مستقبلا في أي عروض خاصة لو كانت غير مناسبة للأهلي من ناحية القيمة المادية".

وفي سياق متصل، يدرس الأهلي أيضا تعديل عقد اللاعب حسين الشحات من الناحية المالية، بعدما رفض اللاعب العروض الخليجية خلال الفترة الماضية.