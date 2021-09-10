البرازيل تواصل حصد العلامة الكاملة في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

واصل المنتخب البرازيلي حصد العلامة الكاملة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر، وتغلب على ضيفه منتخب بيرو 2 / صفر مساء الخميس (صباح الجمعة بتوقيت جرينيتش) على ملعب "أرينا بيرنامبوكو" بمدينة ريسيفي.

ويدين المنتخب البرازيلي بفضل كبير في الفوز للنجم نيمار الذي سجل الهدف الثاني بعد أن صنع هدف التقدم الذي سجله إيفرتون ريبيرو.

وجاء الفوز على بيرو بعد أيام قليلة من توقف مباراة البرازيل أمام الأرجنتين في ساو باولو وسط أجواء فوضوية.

فقد جرى إيقاف المباراة بعد دخول مسؤولين من السلطات الصحية البرازيلية إلى أرض الملعب لمنع أربعة من لاعبي المنتخب الأرجنتيني من المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز من المشاركة في المباراة.

وجاءت هذه الخطوة نظرا للتعارض مع بروتوكولات مكافحة فيروس كورونا المستجد في البرازيل، حيث تنص اللوائح على ضرورة خضوع أي شخص قادم من بريطانيا إلى البرازيل للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وافتتح المنتخب البرازيلي التسجيل في الدقيقة 14 عندما مرر نيمار الكرة إلى ريبيرو ليسكنها في الشباك، وذلك بعد أن سجل اللاعب نفسه هدف الفوز 1 / صفر للبرازيل في شباك تشيلي قبل أسبوع واحد.

وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، أضاف نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الهدف الثاني للمنتخب البرازيلي.

وحقق المنتخب البرازيلي بذلك الفوز في جميع المباريات الثماني التي خاضها حتى الآن في التصفيات رافعا رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة.

ورفع نيمار رصيده من الأهداف مع المنتخب البرازيلي إلى 69 هدفا، وذلك في نفس اليوم الذي سجل فيه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ثلاثية (هاتريك) قاد بها المنتخب للفوز على نظيره البوليفي 3 / صفر، وقد حطم ميسي رقم الأسطورة البرازيلي بيليه وتصدر قائمة هدافي منتخبات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) برصيد 79 هدفا.