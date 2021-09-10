الامارات | ما قصة المسجد الذي ظهر خلال بث مباراة بلجيكا في تصفيات المونديال (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ما قصة المسجد الذي ظهر خلال بث مباراة بلجيكا في تصفيات المونديال (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاحظ عدد كبير من متابعي مباراة المنتخب البلجيكي التي واجه فيها مستضيفه بيلاروسيا ظهور أحد المساجد ذات الطراز المعماري الفريد خلال النقل التلفزيوني للمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. وأقيمت المباراة في الملعب المركزي في كازان في روسيا بدلاً عن بلاروسيا، وذلك بسبب العقوبات السياسية المفروضة على الأخيرة منذ فترة، ما جعل مسؤولي المنتخب البيلاروسي يختارون إقامتها في كازان الروسية.

وظهر المسجد المعروف بـ "قول شريف" في أكثر من لقطة خلال لقاء المنتخبين، كما ظهر في الصور الفوتوغرافية التي نشرها الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي خلال فترة الإحماء. وكانت "الإمارات اليوم" نشرت في مايو الماضي تقريراً بالفيديو عن المسجد الذي يعدّ أحد أجمل وأهم وأكبر المساجد الأوروبية، وفي روسيا تحديداً، الشهيرة بجمال عمارتها.

يذكر أن المباراة انتهت بخسارة المنتخب البيلاروسي بهدف نظيف، ليواصل احتلال المركز الرابع في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، في حين وضع المنتخب البلجيكي النقطة الـ 16 في رصيده معززاً معقده في الصدارة.

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