الامارات | السباعي يكشف عن حظوظ منتخب سورية في التأهل إلى كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن السباعي يكشف عن حظوظ منتخب سورية في التأهل إلى كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم السابق في منتخب سورية ونادي الاتحاد الحلبي، ياسر السباعي، عن أن منتخب "نسور قاسيون" لا يزال يحتفظ بحظوظ قوية للتأهل إلى كأس العالم، رغم الظروف غير المثالية التي مر بها المنتخب، وأثرت في نتائجه خلال استهلال المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية الحاسمة للمونديال، بالخسارة أمام إيران بهدف دون رد في الجولة الأولى، والتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المنتخب الإماراتي.

وقال السباعي في تصريحات صحافية نشرتها العديد من الموقع الإلكترونية تسليط الضوء عليها، ومنها موقع "أثر برس":"جملة من الظروف الصعبة أحاطت بالمنتخب السوري، إذ تسلم المدرب نزار محروس القيادة الفنية قبل 50 يوماً من انطلاق التصفيات الحاسمة، التي تزامنت بإصابات للاعبين مؤثرين، في مقدمتهم مهاجم أهلي جدة السعودي وهداف المنتخب عمر السومة، بجانب قلبي الدفاع أحمد الصالح وعمرو الميداني، ما أثر بدوره في عدم ظهور المنتخب بحالة جيدة وقوية خاصة أمام إيران في الجولة الأولى".

وأضاف: "أمام الإمارات كان الأداء مقبولاً، وحصل المنتخب على فرص حقيقية، وكذلك الأبيض الإماراتي، وكانت المباراة مفتوحة من كلا المنتخبين". وتابع: "أمل التأهل مازال موجوداً رغم صعوبة المهمة، حيث أن من يخطط للوصول إلى كأس العالم، لا يمكنه أن يخسر خمسة من النقاط كانت متاحة، ورغم ذلك علينا أن نتمسك بالأمل، وعلى المنتخب استثمار الفرصة الذهبية في التحضير إلى كأس العرب، والاستفادة من المباريات القوية التي ستساهم في تجانس اللاعبين.

وأردف السباعي بقوله: محروس لم يحالفه الحظ جراء الظروف غير المثالية وضيق وقت التحضير، ورغم ذلك عمل واجتهد وساهم في إعادة الثقة للاعبين، وأتمنى أن تكون الجولة الثالثة من التصفيات الحاسمة بداية لانطلاقة "نسور قاسيون" على أن تحقيق حلم طال انتظاره من قبل الجمهور السوري، ببلوغ كأس العالم".

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