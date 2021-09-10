كورونا: تذاكر مجانية لمشجعي منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم المُطعمين فقط

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Reuters خاض منتخب جنوب أفريقيا مبارياته الأخيرة في ملاعب خالية

عرض اتحاد كرة القدم في جنوب أفريقيا على المشجعين المطعمين بلقاحات فيروس كورونا تذاكر مجانية لحضور مباراة منتخب البلد أمام إثيوبيا في تصفيات كأس العالم الشهر المقبل.

وقال رئيس الاتحاد، داني جوردان، إن الإجراء يشمل نصف التذاكر المتاحة لحضور المباراة.

وذكر موقع "نيوز 24" أن العرض مرهون باتفاق مع الحكومة، ويعتمد على عدد المشجعين الذين سيحضرون.

وقد عبرت الحكومة عن قلقها من تزايد عدد المعترضين على التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد.

ولم يتلق اللقاح إلا 10 ملايين شخص، بينما تسعى الحكومة إلى تلقيح 40 مليونا للوصول إلى مناعة جماعية.

وبعد انطلاقة بطيئة لعملية التطعيم، أصبح لدى جنوب أفريقيا حاليا ما يكفي من الجرعات لتلقيح أي من يتقدم من البالغين.

وتوفي أكثر من 80 ألف شخص بسبب فيروس كورونا في جنوب أفريقيا، وهو أكبر عدد من ضحايا الجائحة مقارنة بأي بلد أفريقي آخر.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية تصريحات يشير فيها جوردان إلى صور الجماهير التي حضرت مباريات كأس أوروبا 2020 في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز.

"عندما تشاهد ما يحدث في أوروبا، تتساءل لماذا نهائيات كأس أوروبا تحضرها جماهير تصل إلى 60 ألف شخص في الملعب، ويحتفلون قبل وبعد المباريات".

وبحسب موقع "نيوز 24"، وجه جوردان رسالة إلى المشجعين: "الأمر واضح جدا، إذا كنت غير مُطعّم، لن يمكنك أن تأتي إلى الملعب".

"نريدكم أن تأتوا إلى الملعب، لا أن تذهبوا إلى المستشفى".

أما نائب الرئيس، ديفيد مابوزا، فقال إن النشاطات الرياضية والفنية بحاجة إلى جمهور كي تعمل على نحو مناسب، و"تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد".

وأضاف أن الهدف من وراء هذه المبادرة هو تشجيع المزيد من الناس على تلقي اللقاح، ليتمكنوا من حضور فعاليات جماهيرية كبيرة.

ولا يُعرف أي فعاليات أخرى ستشملها المبادرة.

وانتشرت في جنوب أفريقيا العديد من الشائعات عن اللقاحات، منها أنها مؤامرة من الدول الغربية من أجل خفض عدد سكان القارة الأفريقية.

وتعرض رئيس المحكمة الدستورية للانتقاد بعد انتشار فيديو يُظهره وهو يربط بين اللقاحات "وخطة شيطانية".

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