شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرسل للجبلاية أسماء 36 لاعبا فى القائمة الأولى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الأهلى قائمته الأولى لاتحاد الكرة مساء أمس الخميس، فى الموعد النهائى لإرسال القوائم الأولية للفرق استعداداً للموسم الجديد 2021 -2022، وشهدت قائمة المارد الأحمر الاولي قيد 31 لاعباً بجانب 5 لاعبين تحت السن وفقاً للائحة الجبلاية.

وضمت قائمة الاهلى الأولي كل من :

حراسة المرمى : محمد الشناوى - على لطفى - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: سعد سمير - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولى - بدر بانون - أيمن أشرف - محمد هانى - أكرم توفيق - على معلول - محمود وحيد- أحمد رمضان بيكهام- أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط : أليو ديانج- عمرو السولية - حمدى فتحى- كريم نيدفيد- محمد محمود - ناصر ماهر- محمد مجدى أفشة -حسين الشحات- طاهر محمد طاهر - وليد سليمان - جونيور أجاي- محمود كهربا- شادى رضوان- العربى بدر.

خط الهجوم: محمد شريف - صلاح محسن- أليو بادجى - والتر بواليا - أحمد ياسر ريان- فهد جمعة.

وشهدت القائمة الأولى للأهلى قيد السداسى المعار وهم أليو بادجي علي سبيل الإعارة لأميان الفرنسي ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركي وأحمد ياسر ريان إلي التأي التركي وفهد جمعة الي سموحه لمدة موسمين وأحمد رمضان بيكهام علي سبيل الإعارة لمدة موسم لسموحة أيضاً وشادى رضوان للبنك الأهلى إعارة موسمين، تمهيداً لرفع اسماؤهم فى القائمة الثانية وقيد الصفقات الجديدة وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

فيما استقر الأهلى على وضع النيجيرى جونيور أجاى على قائمة الانتظار لحين حسم ملف فسخ تعاقده، بينما تم رفع إسم مروان محسن بعد إعلان توجيه الشكر له ، فيما تم قيد ناصر ماهر وكريم نيدفيد وسعد سمير ومحمد محمود لحين الانتهاء من تسويقهم قبل غلق باب القيد الصيفى بعد امتلاكهم عروض من أندية كثيرة.

ويحق للأهلى استبدال أى لاعب من قائمته مع دفع 30 ألف جنيه ، وذكرإتحاد الكرة في بيان رسمي يوم 7 سبتمبر إنّ الدوري سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بينما يعود النشاط الرياضي بمباراة السوبر المصري بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر المقبل.

مباريات كأس مصر سوف تُقام أيام 25 و29 سبتمبر وكذلك 2 و3 أكتوبر على أن يكون النهائي يوم 19 أكتوبر المقبل.