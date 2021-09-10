شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يعلن التعاقد مع نجم الصفاقسى موسمين استعدادا للأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش فى إبرام سادس صفقاته الصيفية بالتعاقد مع اللاعب التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لمدة موسمين، لتعويض رحيل مدافعه أحمد علاء بعد انتهاء إعارته من الأهلي وانتقاله لنادي المصري البورسعيدي، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق ويسرى عرفان المدير الإدارى للنادى .

وأعلن طلائع الجيش، التعاقد مع خمسة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى، ومحمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري ومحمد جابر لاعب المصرى البورسعيدى وحسم مسئولو الطلائع الصفقات الاربعة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بجانب التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الانتاج الحربى لمدة موسمين.

شارك الجويني 28 عاما مع ناديه الصفاقسي في 52 مباراة، سجل هدفا وحيدا وصنع إثنين، ولم يشارك مع منتخب تونس الأول من قبل، ولكن سبق وشارك مع المنتخب الأولمبي ، و يجيد الجويني صاحب الـ 28 عاماً اللعب في مراكز الدفاع المختلفة سواء قلب دفاع أو الظهير الأيمن أو الظهير الأيسر.

ويستعد الطلائع لمواجهة الاهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية،ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.