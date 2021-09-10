شكرا لقرائتكم خبر عن الكرة المصرية تلم شمل موسيماني وكيروش مجددا.. فرقهم التدريب وجمعتهم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي رسالة إلى البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إعلان تنصيبه مدربا للفراعنة في المرحلة القادمة، قال موسيماني عبر حسابه على تويتر: " البروفيسور كارلوس كيروش سيرتك الذاتية تتحدث عن نفسها، لك دعمي الكامل ويسرني أن أكون معك دائما، وأهلا بك كيروش في مصر".

يشار إلى أن كيروش سبق له تدريب منتخب جنوب أفريقيا من قبل وحقق معهم نتائج طيبة، وكان موسيماني يعمل مساعدا له، قبل أن يرحل كيروش عن تدريب منتخب الأولاد ويبدأ من بعدها موسيماني رحلة الرجل الأول في القيادة الفنية وتولى تدريب المنتخب الأول وكانت من أهم تجاربه مع صن داونز الجنوب أفريقي وحاليا يقود الأهلي في خطوة هي الأكبر بمسيرته أن يتولى تدريب نادي القرن الأفريقي.

علاقة موسيماني مع كيروش تمتد قرابة العشرين عاما منذ عملا سويا في الجهاز الفني لمنتخب البافانا بافانا منذ عام 2001 وحتى 2002، وقاد منتخب الأولاد في 11 مباراة وحقق الفوز في 5 مباريات وحسم التعادل 3 مباريات بينما خسر 3 آخرين.

علاقة كيروش الجيدة بموسيماني قد تدفعه للاستعانة به في جمع بعض المعلومات عن الكرة المصرية بشكل عام ومنتخب مصر على وجه الخصوص لاسيما وأن منتخب الفراعنة يضم بين صفوفه عدد كبير من لاعبي الأهلي الذين يدربهم موسيماني، بالإضافة إلى استعانة مدرب الفراعنة الجديد بمواطنه نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة والذي لعب دورا كبيرا في تعاقد المنتخب مع كيروش لخلافة حسام البدري في القيادة الفنية للفراعنة.

وشهد المعسكر الأخير للمنتخب الوطني تواجد 9 لاعبين من صفوف الأهلي مثل محمد الشناوي وأيمن أشرف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وحسين الشحات، وهو ما قد يكون جسرا لعودة التعاون بين البروفيسور والتلميذ مجددا على أراضي المحروسة بعد ابتعاد طالت مدته 20 عاما.

وساهم قبول كيروش عرض تدريب منتخب مصر مع تواجد موسيماني على رأس القيادة الفنية في تجمع الأستاذ وتلميذه في الملاعب المصرية مجددا، وقد يكون بداية لعودة التعاون بينهما، لاسيما أن موسيماني دائما ما يتغنى في كيروش اذا ما جاءت سيرته في أية أحاديث تخصه.

ويتكون جهاز المنتخب الجديد من كارلوس كيروش مديرا فنيا وضياء السيد مدربا عاما ومحمد شوقي مدربا مساعدا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، مع تواجد 3 أعضاء أجانب وهم مدرب مساعد ومخطط أحمال ومحلل أداء.

ويصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل ، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.