شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك كامل العدد بالسوبر الأفريقى لليد.. والأهلى بدون "محسن وكاستيلو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد المواجهة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المحدد لها السابعة مساء اليوم الجمعة فى السوبر الأفريقى لكرة اليد المقرر إقامته على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر إكتمال صفوف فريق الزمالك بالكامل، خاصة بعد عودة محمد رمضان هتلر لاعب الفريق بعد إكتمال شفاؤه من جراحة العضلة الصدرية التى أجراها مارس الماضى.

بينما يعانى فريق الأهلى من غياب الثنائى محسن رمضان وعمر خالد كاستيلو والذى يعتمد عليهم المدير الفنى للفريق طارق محروس بشكل كبير، وذلك للإصابة.

وتم اخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

يذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

واستقر الاتحاد الأفريقى لكرة اليد على تعيين طاقم حكام تونسى مكون من سمير مخلوف وسمير كريشان لإدارة لقاء السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك.