شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهارات وأهداف عمر البكرى "بيبو الصغير" صفقة الأهلى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الأهلى، في إنهاء إجراءات ضم عمر البكرى صانع ألعاب دكرنس ومنتخب الشباب والشهير بـ"بيبو" بعد الجلسة التى عقدها مسئولو القلعة الحمراء مع المهندس الخضر إبراهيم رئيس نادى دكرنس واتفقوا على كل التفاصيل المالية وبعض البنود الخاصة بتعاقد موهبة بحرى مع القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يرسل مسئولو دكرنس الاستغناء الخاص باللاعب بعد تسلم قيمة القسط الأول للصفقة خلال ساعات ومن ثم إعلان الصفقة بصفة رسمية.

جدير بالذكر أن بيبو الصغير حسم رغبته باللعب للأهلى وارتداء القميص الأحمر دون النظر للمبالغ المالية التي تلقاها في الأيام الماضية من أجل تغيير وجهته من الأحمر لنادى بيراميدز أو فاركو.

وعاد موسيمانى فجر أمس الثلاثاء قادما من بلاده جنوب أفريقيا، حيث قضى الإجازة هناك، وكان اتحاد الكرة قرر منح أندية الدوري الممتاز راحة حتى 21 سبتمبر الجارى قبل إعلان جدول الارتباطات المقبلة سواء باستكمال مباريات كأس مصر أو تأجيلها وإعلان جدول مباريات الدوري الجديد.

وستكون بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، فى 21 سبتمبر الجارى، والتى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

ويتوقع مسئولو النادي الأهلي أن يكون البكري مفاجأة بعد متابعته طوال الفترة الماضية، لاسيما وأن اللاعب يشبه في أدائه خالد بيبو نجم الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين الحالي، والذي كان له دور كبير فى إقناع اللاعب بالاعتذار لمسؤولي الناديين الكبيرين والتمسك باللعب للأهلي وابداء رغبته لناديه باللعب فقط للأهلى دون أى شروط.