شكرا لقرائتكم خبر عن جابر وشيكا ينتظمان بتدريبات الطلائع لأول مرة استعدادا لمواجهة الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الجمعة، الثنائى محمد جابر وعبد الرحمن شيكا الوافدان الجدد لصفوف طلائع الجيش لأول مرة فى تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة الاهلى بكأس السوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على ستاد برج العرب بالاسكندرية، حيث أنهى الجهاز الإدارى إجراءات إنضمامهم للفريق.

ويعانى عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع من نقص كبير فى صفوف فريقه قبل مواجهة المارد الأحمر التى تحدد موعدها بشكل مفاجئ قبل إعادة ترتيب صفوف الفريق والانتهاء من الصفقات الجديدة .

فيما تأكد غياب ميدو جابر صانع ألعاب طلائع الجيش عن مباراة فريقه أمام الأهلى على لقب كأس السوبر المحلى بسبب الإصابة بشرخ فى الضلوع، حيث يحتاج اللاعب 15 يوماً للتعافى من الإصابة وبدء خوض برنامج تأهيلى.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وتعاقد الطلائع حتى الآن مع خمسة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى ومحمد جابر لاعب المصرى، وحسم مسئولو الطلائع الرباعى على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً، بينما تم التعاقد مع عبد الرحمن شيكا لاعب الانتاج الحربى لمدة موسمين.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.