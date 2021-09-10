شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يطلب مباريات المنتخب فى عهد البدرى للوقوف على مستوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر تجهيز جميع المباريات التي لعبها المنتخب في عهد حسام البدري المدير الفني السابق للفراعنة من أجل مشاهدة ومتابعة مستوى اللاعبين عن قرب.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرا شاملا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز ضياء السيد أخر مباريات لعبها منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري وأيضا تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش.

واعتمد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بعد الإطلاع على رأي المدير الفني الجديد على النحو التالي:

كارلوس كيروش مديرا فنيا

ضياء السيد مدربا عاما

محمد شوقي مدربا

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى

وائل جمعة مديرا للمنتخب

محمد صلاح مديرا إداريا

مع استمرار الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد ابو العلا ويضم معه:

احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى

مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى

بدر إمام أخصائى التأهيل

محمد أحمد محمود أخصائي التدليك

على أن يضاف إلى الجهاز الطبي أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء.