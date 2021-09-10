موعد مباراة الأهلي والزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير العاشقة لكرة اليد، المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى يقام على أرض المحروسة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.



موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم فى السوبر الأفريقى لكرة اليد موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم فى السوبر الأفريقى لكرة اليد تقام مباراة الأهلى والزمالك فى تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وتذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس وقناة الزمالك.

وقام الأهلى بتدعيم صفوفه بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز»، بينما إكتفى الزمالك بالصفقات التى أبرمها للإستعداد للموسم الجديد، وهم الثلاثى سيف الدرع قادما من هليوبوليس ومحمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج وكريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة إحتراف أوروبى.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين وأعضاء مجلس إدارة كلا الناديين، حيث يقام اللقاء بدون جماهير.

وتم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.