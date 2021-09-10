بعد انتهاء التوقف الدولي.. 10 مواجهات نارية مثيرة بين كبار أندية أوروبا لا تفوت مشاهدتها.. وهذه مواعيدها

الشارقة - اميمة ياسر -

عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم على موعد من عدد من المواجهات الكروية المثيرة بين كبار الأندية الأوروبية وذلك فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي.

وستقام مباريات نارية بين كبار أندية أوروبا سواء في الدوريات المحلية أو دوري أبطال أوروبا، خلال شهر سبتمبر الحالي.

ونستعرض لكم مواعيد هذه المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 14 سبتمبر

برشلونة × بايرن ميونخ – دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15 سبتمبر

ليفربول × ميلان – دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان × ريال مدريد – دوري أبطال أوروبا

الأحد 19 سبتمبر

توتنهام × تشيلسي – الجولة الخامسة - الدوري الإنجليزي

يوفنتوس × ميلان – الجولة الرابعة – الدوري الإيطالي

السبت 25 سبتمبر

تشيلسي × مانشستر سيتى – الجولة السادسة – الدوري الإنجليزي

الأحد 26 سبتمبر

آرسنال × توتنهام هوتسبير – الجولة السادسة – الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 28 سبتمبر

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتى – دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29 سبتمبر

يوفنتوس × تشيلسي – دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد × فياريال – دوري أبطال أوروبا