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بعد انتهاء التوقف الدولي.. 10 مواجهات نارية مثيرة بين كبار أندية أوروبا لا تفوت مشاهدتها.. وهذه مواعيدها

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الشارقة - اميمة ياسر -    

عشاق كرة القدم فى مختلف أنحاء العالم على موعد من عدد من المواجهات الكروية المثيرة بين كبار الأندية الأوروبية وذلك فى النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، والتي أقيمت على مدار الأسبوع الماضي.

وستقام مباريات نارية بين كبار أندية أوروبا سواء في الدوريات المحلية أو ، خلال شهر سبتمبر الحالي.

ونستعرض لكم مواعيد هذه المباريات على النحو التالي:

الثلاثاء 14 سبتمبر

× بايرن ميونخ – دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 15 سبتمبر

× ميلان – دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان × – دوري أبطال أوروبا

الأحد 19 سبتمبر

توتنهام × – الجولة الخامسة -

يوفنتوس × ميلان – الجولة الرابعة –

السبت 25 سبتمبر

تشيلسي × مانشستر سيتى – الجولة السادسة – الدوري الإنجليزي

الأحد 26 سبتمبر

آرسنال × توتنهام هوتسبير – الجولة السادسة – الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 28 سبتمبر

باريس سان جيرمان × مانشستر سيتى – دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 29 سبتمبر

يوفنتوس × تشيلسي – دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد × فياريال – دوري أبطال أوروبا

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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