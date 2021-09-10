شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة استجمام.. صلاح محسن يستمتع مع والدته وزوجته وأبنائه فى البحر "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمتع اللاعب صلاح محسن، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، بقضاء إجازته الصيفية بصحبة والدته وزوجته وأطفاله، حيث شارك الجمهور بمجموعة من الصور له برفقة أسرته على الشاطئ، وذلك من خلال حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق صلاح محسن، على الصور الأولى التي نشرها لزوجته وأطفاله، قائلا: "الحياة"، وأرفقها بـ"ايموجى" قلب، فيما علق على الصورة الثانية التي نشرها لوالدته وأطفاله: "حياتى".



تدوينه صلاح محسن

يأتى هذا فيما احتفل صلاح محسن في 1 سبتمبر الجارى بعيد ميلاده الـ "23" فهو من مواليد الأول من سبتمبر لعام 1998 فى محافظة الشرقية ، انضم صلاح محسن إلى فريق ناشئى إنبى عام 2008 ، ويعد عمرو فهيم مدافع الفريق البترولى الاسبق هو أول من اكتشف موهبته ورشحه للفريق الأول ، بينما يعد هانى رمزى المدير الفنى الاسبق لإنبى، أول من قام بتصعيده فى موسم 2015-2016 بدون مشاركة أساسية.



صلاح محسن ووالدته وأبنائه

أصبح صلاح محسن أغلى لاعب فى مصر، عبر التاريخ بعد إكمال اجراءات انتقاله إلى الأهلى مقابل 38 مليون جنيه فى موسم 2018 ، قبل أن يعيره الاهلى لسموحة ويعيده مرة أخرى بعد تألقه ، وإجمالا شارك صلاح محسن فى 67 مباراة مع الاهلى بكل البطولات بإجمالى 2053 دقيقة لعب ونجح فى تسجيل 15 هدفاً وصنع هدفين ، وتوج مع المارد الاحمر ببطولتين للدوري الممتاز وبطولتين لدوري الابطال الافريقى ولقب للسوبر الافريقى ولقب لكأس مصر بجانب برونزية كأس العالم للأندية.



صلاح محسن وابنه



صلاح محسن واطفاله



صلاح محسن وزوجته وأبنائه



صلاح محسن ووالدته وأبنائه

وأثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى من الدكة الحمراء على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، بعدما سجل أهدافاً مؤثرة على رأسها هدفه فى شباك الزمالك بالدوري الممتاز.