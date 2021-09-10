شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مرعى يوقع للنادي المصرى 3 مواسم بعد الرحيل عن بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم بيراميدز بعقد يمتد 3 مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .



عمرو مرعى



عمرو مرعى

يذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية لينتقل بعدها لصفوف انبي ومنه للنجم الساحلي التونسي ثم بيراميدز والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.

ووقع مرعى على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

فيما تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، الذى خرج من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويجرى حسام صديق، وكيل اللاعب النيجيري، مفاوضات مع النادي المصري؛ لمناقشة بعض العروض الجادة التي وصلت الهداف النيجيري، لكن النادي يرفض فكرة الاستغناء عن اللاعب ويرحب ببقائه بعد رحيل على ماهر من القيادة الفنية للفريق.