"قصة صور" من حماية العرين إلى المقعد الفنى.. الحضرى فى مهمة جديدة مع الفراعنة

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القاهرة - سامية سيد - رجل المهام الصعبة، هكذا تم تصنيفه على مدار مسيرته الكروية، ليصبح أحد أهم أساطير كرة القدم المصرية فى مركز حراسة المرمى محطماً العديد من الأرقام القياسية، ورغم تعليقه للحذاء قبل فترة، إلا أن إسمه تردد من جديد فى مهمة جديدة مع منتخب الفراعنة، بعدما تم تعيين عصام الحضرى مدرباً لحراس مرمى المنتخب الوطنى فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش.

توج الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، قدم الحضرى مستوى رائع فى كأس العالم للقارات 2009 والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا، خاصًة فى مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزورى، حيث تحدث عنه الصحافة العالمية وقتها.

وصنع الحضرى تاريخه الأكبر مع الأهلى، حيث قاد الفريق الأحمر للاستحواذ على أغلب البطولات التى يشارك فيها سواء المحلية أو الأفريقية، وحقق معه 23 لقبا تنوعت ما بين 8 ألقاب للدورى المصرى بدأت مع موسمه الأول 1996-1997، وحتى قبل رحيله عنه عام 2008، و3 ألقاب لكأس مصر، و4 للسوبر المصري، بجانب لقبين لبطولة النخبة العربية 1997، و1998، و3 ألقاب لدورى أبطال أفريقيا 2001 و2005 و2006، ومثلها للسوبر الإفريقى، بجانب برونزية كأس العالم للأندية 2006.كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).

بعد قرار الحضري الرحيل عن الأهلي لم يمكث فترات طويلة في أي نادي لعب له بعد الرحيل عن الجزيرة، وخاض تجارب كثيرة ومتقطعة بين أكثر من نادي ومنها تجارب لولاية واحدة ومنها تجارب لأكثر من ولاية، مثل الزمالك والإسماعيلي والمريخ والاتحاد السكندري ووادي دجلة والنجوم والتعاون السعودي.