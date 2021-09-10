تعرف على موعد والقنوات المفتوحة الناقلة لقمة الأهلي والزمالك في سوبر اليد الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

يصطدم الأهلي بالزماك في تمام الساعة السبعة من مساء اليوم ، الجمعة على صالة دكتور حسن مصطفي بمدية السادس من أكتوبر في مباراة كأس السوبر الأفريقي.

وأعلنت قنوات اون تايم سبورتس إذاعة المباراة عبر شاشاتها.

كما أعلنت أيضا قناتي الأهلي والزمالك عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتايهما.

وسوف تنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء على صالة حسن مصطفى في مدينة 6 أكتوبر.

وتعد هذه المواجهة هي الرابعة بين الزمالك والأهلي في السوبر الإفريقي لكرة اليد.

ويتأهل الفريق الفائز من السوبر الأفريقي لليد بين الزمالك والأهلي إلى كأس العالم للأندية لمواجهة برشلونة في دور الثمانية من البطولة المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.