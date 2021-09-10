رسميًا.. المصري يتعاقد مع عمرو مرعي لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن النادي المصري برئاسة سمير حلبية إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم فريق بيراميدز بعقد يمتد لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023 .

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع المصري في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

يذكر أن صاحب الـ 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية الذي تألق في صفوفه بشدة لينتقل بعدها لصفوف انبي حيث انضم من خلاله لصفوف منتخب مصر الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لينضم بعدها لصفوف النجم الساحلي التونسي ومنه إلى صفوف بيراميدز والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.