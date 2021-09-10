رسميًا.. المصري يعلن ضم إسلام جمال لمدة 3 مواسم

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أعلن نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع إسلام جمال مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش لمدة ثلاث سنوات.

وقال المصري البورسعيدي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة إن مجلس إدارة النادي أتم التعاقد مع إسلام جمال لثلاثة مواسم اعتبارا من الموسم الجديد 2022/ 2021 وحتى نهاية موسم 2024/ 2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة في الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية والأستاذ أحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب إسلام جمال والبالغ من العمر 32 عاما كان قد سبق له تمثيل منتخب مصر دوليا، علما بأنه كان قد سبق له اللعب في أندية طلائع الجيش قبل أن ينتقل لصفوف الزمالك مطلع موسم 2015 /2014 حيث نجح معه في الحصول على لقبي الدوري والكأس، قبل الانتقال لصفوف أندية الإسماعيلي و الاتحاد السكندري قبل أن يحط الرحال الموسم الماضي في صفوف ممثل المؤسسة العسكرية طلائع الجيش.