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سيراميكا كليوباترا يضم باسم مرسي لمدة 3 مواسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، الذي ينافس في ، التعاقد مع المهاجم الدولي باسم مرسي قادما من صفوف نادي المقاصة.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي اليوم الجمعة أنه حصل على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا أن باسم مرسي وقع لمدة 3 مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدوري الممتاز بنجاح، خلال الموسم المقبل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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