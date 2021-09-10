شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبدأ إجراءات تعديل عقد "حسين الشحات"بعد رفضه الإغراءات الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو النادي الأهلي إجراءات تعديل عقد حسين الشحات لاعب الفريق الأحمر، ليتناسب مع المجهود الذي يبذله اللاعب مع فريقه في الوقت الحالي، لاسيما أنه ليس من ضمن لاعبي الفئة الأولى داخل صفوف الأهلي، وترغب الإدارة في تعديل عقده باعتباره من اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق الأحمر ويحظى بثقة الجهاز الفني.

كما تأتي رغبة إدارة الأهلي في تعديل عقد حسين الشحات بعد رفض العرض المقدم من الحزم السعودي لاستعارة اللاعب بمبلغ يتخطى المليون دولار في الموسم الواحد وهو ما يصل لضعف ما يحصل عليه في الأهلي، حيث ترغب الإدارة في تقدير اللاعب ماديا بعد ترحيبه بالبقاء في قلعة الجزيرة وعدم الاعتراض على رفض العرض السعودي.

وشهدت نهاية الموسم الماضي تألق حسين الشحات مع الأهلي وظهوره بمستوى مميز، وهو ما دفع بيتسو موسيماني المدير الفني لرفض العروض المقدمة لشرائه والتمسك باستمراره في صفوف الأهلي، ورفض مناقشة أية عروض تخص مستقبل اللاعب.

ورغم أن حسين الشحات نجح فى انتزاع أهات جماهير الأهلى فى نهاية الموسم بعد الانتقادات اللاذعة التى وجهت له فى بداية الموسم بسبب تراجع مستواه الفنى والبدنى، إلا أن اللاعب نجح فى إنهاء الموسم بطريقة رائعة مع أصحاب الرداء الأحمر بعدما شارك فى 30 مباراة سجل خلالها تسعة أهداف وصنع عشرة أخرى، وحصل على ثلاث ركلات جزاء ليكون مساهماً فى 19 هدفاً بطريقة مباشرة مع الأهلى