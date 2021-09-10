شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الزمالك وجها لوجه فى السوبر الأفريقى لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام فى تمام السابعة مساء اليوم الجمعة ، المواجهة المرتقبة بين فريقا الأهلى و الزمالك فى السوبر الأفريقى لكرة اليد الذى يقام على أرض المحروسة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وقام الأهلى بتدعيم صفوفه بالمحترف الكوبي «أنخيل هيرنانديز»، بينما إكتفى الزمالك بالصفقات التى أبرمها للإستعداد للموسم الجديد ، و هم الثلاثى سيف الدرع قادما من هليوبوليس و محمد بسيونى مودى قادما من سبورتنج و كريم هنداوى حارس المرمى العائد من رحلة إحتراف أوروبى .

ومن المقرر أن يحضر اللقاء اللجنة المؤقتة لإدارة إتحاد كرة اليد برئاسة محمد الأمين و أعضاء مجلس إدارة كلا الناديين ، حيث يقام اللقاء بدون جماهير .

تم إخطار الناديين بأن المباراة ستقام بدون جمهور، ويسمح لكل نادٍ بتقديم كشف مقيد به الأسماء والرقم القومى لمجلس الإدارة والأعضاء بحد أقصى 40 فردا لكل فريق، موقع ومختوم من النادي.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصرى لكرة اليد هو منظم مباراة كأس السوبر الأفريقى، والفائز فى هذه المباراة سيمثل القارة الأفريقية فى بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.